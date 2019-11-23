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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - BB Erzurumspor: 2

İHA

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a son saniye golüyle 21 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - BB Erzurumspor: 2

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a son saniye golüyle 21 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
3. dakikada maça hızlı başlayan Eskişehirspor’da Sissoko’nun ara pasında hareketlenen Jesse, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Savunmadan şık bir çalımla sıyrılan Jesse’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in sağından ağlara gönderdi. 10
8. dakikada gelişen misafir takım atağında Obertan’ın sağ kanattan açtığı ortaya ön direkte iyi vuran Emrah, topu ağlara gönderdi. 11
27. dakikada Emrah Başsan’ın ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşta soluna giden topu kaleci Melih çıkardı.
37. dakikada Mehmet Feyzi’nin ortasında topla buluşan Furgan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı gönderdi.
57. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Ahmet’in sert şutu az farkla auta gitti.
60. dakikada çalımlarla rakip kaleye yaklaşan Sissoko kaleciyi geçemedi.
81. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Furkan’ın sert şutu savunmadan döndü.
90. dakikada kaleci Melih'den dönen topu takip eden Hamroun topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 12

Stat: Yeni Eskişehir Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Furkan Ürün, Emrah Ünal
Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Sissoko xx, Mevlüt Çelik xx, Berkay Tolga xx, Jesse Sekidika xx, Milinkovic xx, Issah xx (Furkan Balaban dk. 69 x), Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx (İbrahim Halil Öner dk. 46 x), Mehmet Özcan x, Cemali Sertel xx
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Emre Güral, Hasan Ulaş Uygar, Alperen Kocabaş, Ferhat Kiraz, Erdal Akdari, Tolga Yakut, Hakan Aslantaş
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
BB Erzurumspor: İbrahim Sehic xx, Aykut Demir xx, Gabriel Obertan xx (Jugurtha Hamroun dk. 72 x), Hasan Hatipoğlu xx, Mehmet Murat Uçar xx, Pote xx (Rashad Muhammed dk. 72 xx), İbrahim Akdağ x, Emrah Başsan x, Mucahit Albayrak x, Jasmin Scuk xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Hasan Ayaroğlu dk. 76 x)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Merthan Açıl, Osman Çelik
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Jesse (dk. 3) (Eskişehirspor), Emrah Başsan (dk. 8), Hamroun (dk. 90) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Milinkovic (Eskişehirspor), Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir (BB Erzurumspor)

ESKİŞEHİR

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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