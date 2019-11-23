Eskişehirspor - B.B.Erzurumspor: 1-2

-

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Caner Ak, Furkan Ürün, Emrah Ünal

ESKİŞEHİRSPOR: Melih Mehmet Feyzi, Cemali Sertel, Berkay Dabanlı, Mevlüt Çelik, Kamal Issah(Dk.69 Furkan Balaban), Mehmet Özcan, Milinkovic, Furgan Polat (Dk.46 İbrahim Halil), Jesse Sekidika, Sissoko

B.B. ERZURUMSPOR: İbrahim SehicHasan Hatipoğlu, Aykut Demir, Cenk Ahmet (Dk.76 Hasan Ayaroğlu), Mücahit, İbranim Akdağ, Jasmin Scuk, Murat Uçar, Emrah Başsan, Gabrial Obertan (Dk.72 Hamroun), Pote (Dk.72 Rashad Muhammed)

GOLLER: Dk.3 Jesse (Eskişehirspor). Dk.8 Emrah Başsan, Dk.90 Hamroun (B.B.Erzurumspor)

SARI KART: Milinkovic (Eskişehirspor) Hasan Hatipoğlu, Aykut (B.B.Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumpor'a 2-1 mağlup oldu.

3'üncü dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Jesse sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0.

8'inci dakikada Gabrial Obertan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Emrah Başsan vurdu top ağlara gitti: 1-1.

57'nci dakikada Cenk ceza sahası içinden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

60'ıncı dakikada Sissoko rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışından vurdu, top kaleci Sehic'de kaldı.

90'ıncı dakkada Erzurumspor atağında, Muhammed'in şutunda kaciden dönen topu Hamroun tamamladı: 1-2.

Karşılaşma Erzurumspor'un 2-1 galibiyeti ile tamamlandı.

ESKİŞEHİR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.