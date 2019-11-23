Eskişehirspor - BB Erzurumspor maçının ardından

Eskişehirspor'un kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, oyundan ve mücadeleden mennun olduğunu söyledi. Kalan maçlarda kaybettikleri puanları telafi edebileceklerini belirten Demirbakan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Zorluk derecesi yüksek maçlardan biriydi. Her maçın senaryosu ayrı, ilk devre rakibimiz üstündü ama ikinci devre yaptığımız değişikliklerle üstünlüğü ele aldık. Pozisyonlara girmemize rağmen final paslarında ve şutlarında gol atamadık. Futbolcularım iyi mücadele etti. Ellerinden geldiği kadar hepsi canla başla çalıştı. Ben oyundan ve mücadeleden memnunum. Taraftarımızdan özür dileriz. Opsiyonumuz var, 30 puan daha kaybedebiliriz. Kalan 22 maçta telafi olacak, çok maç oynayacağız. Penaltıdan kolay pozisyonları atamadık, atmamız lazımdı. Yarın kongre var. İnşallah Eskişehirspor camiasına layık olan bir yönetim gelir."

ERKAN SÖZERİ: ÇOK İYİ BİR TAKIMLA OYNADIK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise sezonun en iyi mücadelelerinden birini verdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Öncelikle çok iyi bir takımla oynadık. Son iki maçı kazandılar. Bunu biliyorduk, formda bir takım. Büyük sorunlar olmasına rağmen bu mücadeleleri takdire şayan. Kendimize gelince, oyuncularımı kutluyorum. Belki de sezonun en iyi mücadelelerden biri. Maçın sonuna kadar 3 puan isteyen bizdik. Genelde oyunun hakimi bizdik. Çok istediğimiz 3 puanı son dakikada da olsa aldığımız için mutluyuz. Yaptığımız değişiklikler meyvesini verdi. Güzel bir 3 puan. Camiaya ve Erzurum şehrine hayırlı olsun. Maçlarımız hep zor olacak. Bu 3 puanın değeri daha sonra anlaşılacak. Bir pozisyon var. Çok el gibi gözüküyor. Hakemi suçlamayacağım. Bir üst ligde 'VAR' uygulamasına rağmen hata yapıyorlar. Burada VAR da yok. Maçın hakemine suç bulmuyorum. Gelecek vaat eden bir hakem. Çok güzel bir maç yönetti. Yolu açık olsun."



ESKİŞEHİR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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