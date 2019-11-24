Lise arkadaşları 41 yıl sonra buluştu

Eskişehir Atatürk Lisesi yatılı pansiyonu 19751978 mezunları, 41 yıl sonra Eskişehir’de buluştu.

Buluşmayı sosyal medya üzerinden Mustafa Arslan ve İnan Başol Yörükçü organize etti. Yaklaşık 70 arkadaşın katıldığı etkinlikte konuşan Mustafa Arslan, lise arkadaşlarıyla buluşmanın büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek, “Gençlik yıllarımızı birlikte geçirdiğimiz, beraber hayal kurduğumuz, en güzel günlerimizi geçirdiğimiz arkadaşlarla buluşmak tarif edilemeyen bir mutluluk. Türkiye’nin çeşitli illerinden bu mutluluğu paylaşmak için gelen yatılı okul arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Gündüz şehir gezisi ile başlayan organizasyon, akşam verilen yemek ile son buldu.

ESKİŞEHİR 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

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