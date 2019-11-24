Sinan Alağaç kabri başında anıldı

Geçirdiği kalp krizi neticesinde genç yaşta yaşamını yitiren Eskişehirsporlu kaleci Sinan Alağaç, ölümünün 34. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Eskişehirspor'un efsane kalecisi Sinan Alağaç için Esentepe Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu’nun yanı sıra Alağaç ailesi, merhum sporcunun yakınları, takım arkadaşları, sporseverler, Eskişehirsporlu yöneticiler, Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Sinan Alağaç Ortaokulu öğrencileri, hakemler ve vatandaşlar katıldı. Anmada, Alağaç'ın örnek kişiliği üzerinde durularak, genç sporcuların onu kendisine örnek alması gerektiğine dikkat çekildi.

Tepebaşı Belediyesi ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) ortaklaşa düzenlediği anmada konuşan Eskişehirspor'un eski futbolcularından Hüdai Doğu, "34 yıl geçti. Sinan’ı her zaman kalbimizde taşıyoruz. Örnek, milli bir sporcuydu. Atletizm dalında da başarılı işler yaptı. Allah rahmet eylesin. Aramızdan erken biçimde ayrılmasının acısını yıllar geçmesine rağmen yürekten hissediyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da Alağaç için yaptığı konuşmada, “Sinan’la aynı kampüsü paylaştık. Okul takımının kalecisiydi. Kişiliğiyle Türk sporuna örnek bir insandı. Genç sporcuların kendisini örnek almasını temenni ediyorum. Işıklar içinde uyusun” ifadelerini kullandı.

Efsane kaleci Sinan’ın ailesi adına bir konuşma yapan yeğeni Sinan Ören, “Ben 1987 doğumluyum, hiç tanımadığım halde ismini aldım. Kalecilik kariyerimde de rahmetli bana hep yol gösterdi. Eskişehirspor’u bize sevdiren o oldu. Takım arkadaşları anılarını benimle hep paylaşırlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Allah rahmet eylesin. Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç’a unutmadığı için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise şöyle konuştu:



“Allah herkese ölümünden sonra böyle hatırlanacak bir yaşam nasip etsin.”

Konuşmalardan sonra Sinan Alağaç'ın kabri başında dua okundu ve karanfiller bırakıldı. Öte yandan anma etkinliğinde Alağaç'ın fotoğrafları eşliğinde Sinan Alağaç Ortaokulu Spor Kulübü öğrencileri de yer aldı.

ESKİŞEHİR 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

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