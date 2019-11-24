Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramada, 29,59 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 15 lira banknot ele geçirildi.

Ayrıca çalışma kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 1 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

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