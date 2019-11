Eskişehir´de erkekler, kadına şiddeti protesto etti

ESKİŞEHİR´de bir araya gelen erkekler, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için ellerinde pankartlarla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşü organize eden Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, "Bu eylemin eyleyeni erkekse erkeklerin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. Şehrimizin büyük bölümü çok destek verdi. Bu hareketimiz uluslararası camiada bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili bir şekilde dur diyebiliriz" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi, kadına yönelik şiddete `hayır' demek için bu kez erkekleri organize ettiği bir etkinliğe davet ederek farkındalık yürüyüşü düzenledi. Günler öncesinden duyurulan erkeklerin, kadına şiddete hayır yürüyüşüne yaklaşık 200 kadar erkek katıldı. Tepebaşı ilçesindeki Ulus Anıtı önünde toplanan erkeklere Eskişehir CHP milletvekili Utku Çakır Özer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katılarak destek verdi.

`BU EYLEMİN, EYLEYENİ ERKEKSE ONLAR YÜRÜMELİ´

Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, bu yıl farklı bir etkinlikle kadına yönelik şiddete protesto etmek istediklerini belirterek, "Bu yıl farklı etkinlik yapmak istedik. Her yıl artan bir şekilde kadına şiddet var. Kadına şiddeti yine kadınlar konuşuyor, kadınlar `hayır´ diyor. Bu eylemin, eyleyeni erkekse erkeklerin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. Şehrimizin büyük bölümü çok destek verdi. Bu hareketimiz uluslararası camiada bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili bir şekilde dur diyebiliriz. Kadına şiddet belki şimdi konumuz ama biz her türlü şiddete hayır diyoruz, karşısındayız" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan İsmail Gedik de kadına şiddetin son bulması için yürüyüşe destek verdiğini söyledi. Bir kız babası olduğunu kaydeden Gedik, "Bugün kadınlara yönelik şiddeti, bir şekilde protesto ederek ve bunu bütün insanlara duyurmak istiyoruz. Yürüyüşü organize eden Eskişehir Üniversiteli Kadınlar Derneği, böyle bir etkinlikle kadına yönelik şiddetin daha anlamlı, duyulur olması için yapıyor. Bizde eş ve kız evlat sahibi olarak bu yürüyüşe katılma ihtiyacı hissettik. Kadınların erkekleri de yürütmesi başka bir anlam taşıyor. Kadınlar aslında kendi öncelikleri için yürüyüş yapabiliyorlar ama bu konuda erkekleri yürütmeleri bu derneğin aslında başarılarından birisi. Kadınlar vesilesiyle erkekler sokaklarda bugün protesto ediyor. Her zaman olduğu gibi kadınlar, erkekleri motive etmesini ve harekete geçirmesini biliyorlar" dedi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Ferit Can Fidan, erkeklerin protesto ettiği bir etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Özellikle kadınlara yönelik şiddetin, erkeklere bunu iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür uygulamalar bizim içinde çok çok önemli, inşallah bununda ileriye gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kadına şiddete hayır demek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz içinde mutluyuz" ifadelerini kullandı. Yürüyüşe kadınlardan Cumhur Malgil de kadına yönelik şiddetin `iğrenç´ bir eylem olduğunu belirterek, şiddetin erkekleri insan olmaktan çıkardığını ve yürüyüşe destek olduğunu söyledi.

Ulus Anıtı önünde toplanan kalabalık ellerinde 'Kadına şiddete hayır', 'Biz birlikte güçlüyüz', 'Sessiz kalma', 'Güçlü kadın, güçlü toplum', 'Anneme vurma ve sessiz kalma' yazılı dövizler taşıdı. Dernek üyesi kadınlarında yer aldığı yürüyüş erkeklerin düdük çalarak farkındalık yaratmasıyla Eskişehir Valiliği önüne kadar sürdü.



