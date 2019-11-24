Öğretmenler için pedal çevirdiler

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Bisiklet Dostluğu Grubu işbirliğinde düzenlenen ‘Öğretmen Hayatı Değiştirir’ bisiklet etkinliğine onlarca Eskişehirli katıldı.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Eskişehir Bisiklet Dostluğu Grubu ile öğretmenler için bisiklet etkinliği düzenledi. Odunpazarı Meydanı’ndan başlayan ‘Öğretmen Hayatı Değiştirir’ adlı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise şehir dışında olduğu için etkinliğe katılamadı. Etkinliğe Başkan Kurt’u temsilen Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Serdar Aksoy ile yaklaşık 60 bisikletçi katıldı. Etkinlik öncesinde açıklama yapan Aksoy ve bisikletçiler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir’ yazılı pankart açtı. Kısa bir konuşma yapan Aksoy, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutladı. Bisikletlerine öğretmenler ile ilgili mesajların yer aldığı küçük dövizler asan bisikletçiler şehir turu attı. Etkinlik, başladığı gibi Odunpazarı Meydanı’nda sona erdi.

ESKİŞEHİR 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.