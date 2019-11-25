İçerisinde binlerce lira olan çanta sahibine teslim edildi

Eskişehir'de bir lokantada içerisinde yaklaşık 90 bin lira para bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerindeki bir lokantada çanta bulundu. Polis ekipleri adrese intikal ederek iş yeri çalışanı Reyhan Yurtseve'den çantayı aldı. Şahıs ile yapılan kontrollerde çantanın içerisinde 88 bin 530 TL para ve V.Ü isimli şahsa ait nüfus cüzdanı ile kişisel eşyalar olduğu anlaşıldı. Çarşı Polis Merkezi'nde yapılan araştırma sonucu V.Ü isimli şahsa ulaşılarak paralar ve eşyalar şahsa teslim edildi.

ESKİŞEHİR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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