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Eskişehir’de 266 bin 928 dekar tarım arazisi sulandı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: "Yapılan bu ...

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Eskişehir ve ilçelerinde toplam 266 bin 928 dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 560 milyon TL katkı sağlandığını açıkladı.

Eskişehir’de 266 bin 928 dekar tarım arazisi sulandı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: "Yapılan bu sulama ile ülke ekonomisine 560 milyon TL katkı sağlanmıştır”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Eskişehir ve ilçelerinde toplam 266 bin 928 dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 560 milyon TL katkı sağlandığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.
Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.
Bu kapsamda İç Anadolu’nun gözbebeği Eskişehir’de 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonunun 10 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, ”2019 yılı sulama sezonunda Eskişehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 266 bin 928 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan bu sulama ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 560 milyon TL katkı sağlanmıştır” diye belirtti.
Aydın, sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, “DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR

25 Kasım 2019 Pazartesi

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