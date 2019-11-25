Öğretmenler Günü özel konseri

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında özel bir konser gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu (THM), 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir konser ile izleyici karşısına çıktı. Aytaç Karausta şefliğinde Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde sahne alan koro, sevilen türküleri öğretmenler için seslendirdi. Konsere çok sayıda eğitimci ve müziksever katıldı. İki bölümden oluşan konserde koro; Öğretmen Öğretir, Benim Adım Öğretmen, Mektebin Bacaları, Öğretmene Varamadım gibi günün anlamına uygun eserlerin yanı sıra sevilen türküleri de icra etti.

İzleyicilerden tam not alan Öğretmenler Günü Konseri ayakta alkışlandı.

ESKİŞEHİR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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