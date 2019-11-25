AEGEE’den Proje Yazımı ve Yönetimi eğitimi

Anadolu Üniversitesi Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü (AEGEE), Eskişehir Proje Yazımı ve Yönetimi toplantısı Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirdi.

“Takım Olma Çalışmaları” sunumuyla başlayan toplantıya yoğun katılım oldu. Takım olma süreçlerinden, takım içi rollerden bahsedilen toplantı, soru cevap şeklinde ilerledi. AEGEE Kulübü Başkanı Muhammed Ali Türk, yıllardır yaptıkları eğitimlere şehir dışından da yoğun ilgi olduğunu belirtti. Amaçlarının proje yazımı ve yönetimini öğretmek olduğunu kaydeden kulüp başkanı Türk, proje oluştururken hangi adımlardan geçildiği, projeye fon bulabilmek için neler yapıldığı, projenin reklamını yapmak için neler gerektiği konularını anlattıklarını ifade etti. Eğitimlerin 8 ana başlığa ayrıldığını söyleyen Türk, bunların; takım olma çalışmaları, proje döngüsü, halkla ilişkiler, fon bulma, mülakat teknikleri ve organizasyon yönetimi gibi eğitimlerden oluştuğunu anlattı.

AEGEE hakkında da bilgi veren Muhammed Ali Türk şunları söyledi:

“Hem Anadolu Üniversitesi'ne bağlıyız hem de bir STK ayağımız var. Sürekli tematik olarak projeler, aktiviteler, etkinlikler yapıyoruz. Öğrenciyiz ve öğrenmeye meraklı insanlarız. Buna bağlı olarak; araştırmalar yapıp yeni şeyler üretiyoruz. Hepimizin öğrenci olması bu noktada büyük bir avantaj. Dört ana odak noktamız var: Sivil eğitim, gençlik gelişimi, Avrupa vatandaşlığı ve eşit haklar. Bu dört ana odağa göre etkinliklerimizi şekillendiriyoruz. Bugün de iç eğitim dediğimiz, kendi üyelerimizi kulübe adapte etme ve proje yazımını öğretme eğitimimiz gerçekleşiyor. 22, 23, 24 Kasım tarihlerinde oryantasyonlarımız devam ediyor olacak. Güz ve bahar dönemleri olmak üzere yılda iki kez yaptığımız bu eğitimlerle hem kulüp bünyesine yeni insanlar katıyor hem de kulübümüzde proje yapabilecek insanları yetiştirmeye çalışıyoruz."

ESKİŞEHİR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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