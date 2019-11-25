Palyatif bakım ve sorunları ele alındı

Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenen “Yoğun Bakımcı Gözüyle Palyatif Bakım" toplantısı düzenlendi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Yelken, Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Memiş, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hülya Sungurtekin ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden (KSBÜ) Prof. Dr. Canan Balcı katıldı.

Öğretim üyeleri ülkemizde ve bölgede palyatif bakımların durumunu gözden geçirdiler. Palyatif bakım ve sorunları ele alınarak, palyatif bakımın tanımı, hasta kabul ve red kriterleri, basamak ve modeller, hasta yakını eğitimi, Nutrisyon ve ağrı tedavisi tartışıldı.

ESKİŞEHİR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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