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TEI geleneksel sürpriz ziyaretini bu yıl da gerçekleştirdi

İHA

TEITUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., yıllardır devam eden geleneği bu yıl da sürdürerek Eskişehir'de görev yapan en kıdemli öğretmene çalıştığı okulda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

TEI geleneksel sürpriz ziyaretini bu yıl da gerçekleştirdi

TEITUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., yıllardır devam eden geleneği bu yıl da sürdürerek Eskişehir’de görev yapan en kıdemli öğretmene çalıştığı okulda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Eskişehir’deki en kıdemli öğretmenin Vali Ali Fuat Güven İlkokulunda okul müdürü olarak görev yapmakta olan Mithat Şener olduğunun tespit edilmesinin ardından gerçekleşen ziyarete, TEI Tesisler ve Destek Hizmetler Müdürü Serhan Sökmen ile birlikte Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Murat Sertsöz, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ayben Çimen, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Serhat Murat ve Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selçuk Kalkancı katıldı.
Öğretmenlikte 45. yılını kutlayan Mithat Şener’e günün anısına çiçek takdim eden TEI Tesisler ve Destek Hizmetler Müdürü Serhan Sökmen, öğretmenlerin gelecek nesillerin inşasında ne kadar önemli ve kutsal bir sorumlulukları olduğunu vurgulayarak bu görevi 45 yıldır sürdürüyor olmasından ötürü kendisini tebrik etti. Tecrübeli okul müdürü Mithat Şener ise bu güzel tebrikten ötürü Millî Eğitim Müdürlüğü ve TEI’ye teşekkür ederek, genç meslektaşlarına öğretmenlik konusundaki tecrübelerinden bahsetti.

ESKİŞEHİR

25 Kasım 2019 Pazartesi

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