Sarıcakaya, Aybüke öğretmeni unutmadı Şehit öğretmenin adı Sarıcakaya İlçesi Fatih İlköğretim Okulunda bir sınıfa verildi

Sarıcakaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı. Şehit öğretmenin adı, Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesi Fatih İlköğretim Okulunda bir sınıfa verildi.

Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesi Fatih İlkokulunda teröristlerce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın’ın anısını yaşatabilmek için “Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Akıl ve Zeka Oyunları Atelyesi’ sınıfı oluşturuldu. İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar’ın girişimleri sonucu karara bağlanan ‘Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Akıl ve Zeka Oyunları Atelyesi’ isimli sınıfın açılışı; Kaymakam Murat Demirbilek, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar tarafından gerçekleşti.

Kaymakam Demirbilek, açılışta “Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısını yaşatabilmek amacıyla bu sınıfımızı açtık. Burada geleceğimizin teminatı çocuklarımız etkinliklerini gerçekleştirecek” dedi. Açılış sonrası Demirbilek, Çam, Yazar ve Fatih İlkokulu Müdürü Süleyman Bilen, sınıfta zeka oyunları oynayan çocuklarla birlikte etkinliğe dahil oldular.

ESKİŞEHİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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