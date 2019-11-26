Kınalı gençler askere uğurlandı Karaören'den askere gidecek gençler için eğlence Aileleri tarafından ellerine kına yakılan gençler, hep bir ağızdan, ’’Vatan sana canım feda’’ diye bağırdılar

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde askere gidecek bir grup genç için eğlence düzenlendi.

İlçenin Karaören mahallesinden vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Ceyhun Uzun ve Furkan Güler için aileleri ve arkadaşları bir eğlence gecesi düzenledi. Eğlencenin ardından aileleri tarafından ellerine kına yakılan gençler, hep bir ağızdan, ’’Vatan sana canım feda’’ diye bağırdılar.

Duygu yüklü anların yaşandığı gecede Ceyhun Uzun ;"Bu mutlu an bize de geldi. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken bir borçtur. Rabbim hayırlısı ile gidip gelmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu. Furkan Güler ise, "Vatan borcu namus borcu, bizler anamızı, babamızı, bacımızı, vatanımızı ve milletimizi korumak için Peygamber ocağı olan askere gidiyoruz. Hayırlısı ile gidip gelmek nasip olsun" diye konuştu.

ESKİŞEHİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.