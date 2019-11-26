FETÖ şüphelisi 2 şahıs hücre evinde yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale ve Çankırı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturmalar çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı verilen C.S. ile ihraç öğretim görevlisi ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı G.S.'yi kent merkezindeki saklandıkları hücre evinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmaların devam ettiği illere gönderilecekleri öğrenildi.

ESKİŞEHİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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