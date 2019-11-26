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Trafik polislerinden 'Yağmur' uygulaması Yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücülere kemer ve hız ...

İHA

Trafik polislerinden 'Yağmur' uygulaması Yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücülere kemer ve hız uyarısı

Eskişehir'de etkisini aralıklarla hissettiren yağmur sebebi ile trafik ekipleri denetimlerini arttırdı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, EskişehirAnkara, EskişehirBursa ve EskişehirKütahya karayolu trafik uygulama noktalarında yağış sonrası denetimlerini arttırdı. Ekipler, yağan yağmur sonrası kayganlaşan karayollarında olası kazaları önlemek amacıyla hız ve kemer denetimi yaptı.
Uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleri, yağışlı havada hız limitlerine uymaları ve araç seyir halindeyken emniyet kemerlerinin mutlaka takılı olması konusunda uyarıldı. Ayrıca polis ekipleri, yağış nedeniyle karayolunda oluşabilecek kayganlaşma durumuna karşı da sürücülere, takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

ESKİŞEHİR

26 Kasım 2019 Salı

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