Eskişehir'e 1 milyon lira bütçeli Mesleki Eğitime Simülasyon Merkezi geliyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, mesleki eğitime yönelik bir yatırımı hayata geçireceklerini belirterek, "Bütçesi 1 milyon 100 bin TL olan ESO Mesleki Eğitim Simülasyon Merkezi projemiz kabul edilerek hizmet vermeye başlayacak" dedi.

ESO tarafından bünyesinde bulunan ve her hafta farklı meslek gruplarını bir araya getiren Genişletilmiş Meslek Komitesi İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan Kesikbaş, mesleki eğitim alanında projeler ürettiklerini belirtti. Kesikbaş, "Bu hafta elektrikli ev aletleri, reklam, bilgisayar, yazılım ve donanım üreticilerimizin oluşturduğu 8. meslek grubumuzla bir aradayız. Buradan hem kendilerine hem tüm üyelerimize bir müjde vermek istiyorum. BEBKA Mali Destek Programı katkısıyla Eskişehir ve bölgesinde olmayan önemli bir merkezi şehrimize kazandıracak projemiz onaylandı ve biz de hızla çalışmalarına başladık” diye konuştu.

ESO Mesleki Eğitim Merkezi’nin tamamlayıcı unsuru olarak forklift ve iş makinaları operatörlüğü ile kaynaklı imalat alanlarında bir simülasyon merkezinin kurulacağını hatırlatan Kesikbaş,ciddi bir mesleki eğitim yatırımı yaptıklarını belirtti. Merkezin, Eskişehir’de benzeri olmayan bir eğitim merkezi olacağına değinen Kesikbaş, “Burası bir nevi ehliyet verecek ve firmalarımızın tümü buradan faydalanacak. Gerçek makine kontrolü ve dinamikleri bu simülatör merkezinde olacak. Gerçek sürüş ve çalışma deneyimi sunacağız. Bu sayede üreticilerimizin eğitim maliyetlerini düşüreceğiz. Eskişehir sanayisini geliştirmek adına çalışmalarda bulunuyoruz. Her hafta bir araya geliyoruz ve sektörün sıkıntılarını konuşuyoruz. Çözüm yolları arıyor, geliştiriyoruz. Sanayimizde yazılım alanında özellikle dijital dönüşümün yakalanması gerekiyor. Bu bağlamda neler yapabiliriz üniversitelerimizin, İŞKUR, KOSGEB, SGK, Vergi Dairesi, Ticaret Müdürlüğü gibi kurumlarımızın desteklerini takip etmeli, işbirliği içerisinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Toplantıda konuşan Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Taşkın da komitenin birçok farklı üretim alanında faaliyet gösteren üyeden oluştuğunu belirterek, "Üretim alanlarımız farklı olsa bile sıkıntılarımız ve sorunlarımız benzer alanlarda yoğunlaşıyor. Bugün bunu konuşup değerlendireceğiz ve çözüm yolu arayacağız. Toplantıya katılan kurumlarımıza ve üniversitemize teşekkür ederiz" dedi.

8. Meslek Komitesi Üyesi Taşkın Kızıl ise yaptığı bilgilendirmede şunları söyledi;

"Firmaların dijital olgunluk seviyesini ölçüp firma yöneticilerine bir plan sunmayı planlıyoruz. Bu planlar doğrultusunda çalışmalar başlattık. Dijital dönüşüm platformunda sunulan teknik imkânları yine kendi üreticilerimiz ile sunuyoruz. Yani aslında bir devinim söz konusu. Yakın zamanda kendi aramızda bir kümeleşmeye de gideceğiz, bunun haberini de vermiş olalım.”

Yapılan açılış konuşmalarından sonra istişare gündemini sanayicilerin sektörlerinde yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri oluşturdu. Bu kapsamda değerlendirmeye alınan konular kurumların ve üniversite öğretim üyelerinin katılımıyla mercek altına alındı.

ESKİŞEHİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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