Odunpazarı’nda çocuklar ara dönemi verimli geçirdi

Odunpazarı Belediyesi, ara tatile giren çocuklar için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile eğitim atölyeleri düzenledi.

Her çocuğun eğitim alması gerektiğini savunan Odunpazarı Belediyesi; halk merkezleri, gençlik merkezleri, kreşleri ve kütüphaneleri ile çocuklara hizmet etmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, çocukların ara tatilde zamanını verimli geçirmesi için TEGV ile birlikte eğitim atölyesi düzenledi. Aydın Arat Parkı içerisinde bulunan TEGV binasında gerçekleştirilen eğitim atölyesine; Gökmeydan Halk Merkezi, Emek Halk Merkezi, Büyükdere Halk Merkezi, Selami Vardar Halk Merkezi, Vadişehir Halk Merkezi, Kırmızıtoprak Halk Merkezi, Ihlamurkent Halk Merkezi, Aydın Arat Halk Merkezi, Orhangazi Halk Merkezi ve Karapınar Halk Merkezi’nden gelen yaklaşık 300 çocuğa el işi, robotik kodlama ve hijyen eğitimi verildi.

Çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür ederken, yetkililer de Odunpazarı Belediyesi ile TEGV arasındaki bu işbirliğinin sömestr ve nisan ayındaki ara tatilde de devam edeceğini söyledi.

ESKİŞEHİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.