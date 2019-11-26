ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden mikrocerrahi tekniklerini anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem’de bu hafta Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, mikrocerrahi tekniklerini ve bu alanda yayınlanan, kendisinin de yazarları arasında olduğu “Mikrocerrahi Teknikleri El Kitabı”nı anlattı.

Prof. Dr. Hilmi Özden, Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dilde araştırmacıların ilgisine sunulan “Mikrocerrahi Teknikleri El Kitabı”nın tüm teknikleri araştırmacılara sunduğunu belirtti. Kitabın yer verdiği anastomoz teknikleri ile kaza, afet ve savaş sonrası durumlarda uzuv kayıplarına müdahale konusunda önemli bilgiler içerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hilmi Özden, çocuk cerrahiden, plastik cerrahiye kadar pek çok alanın bu tekniklerden faydalanabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Hilmi Özden, insanlar üzerinde başarılı operasyonlar yapmak, kazazedelere yardım edebilmek isteyen araştırmacıların anastomoz ve bypass tekniklerini yapmaları gerektiğini, hayvan deneylerine yönelmeleri gerektiğini belirtti. Bu deneylerin bilimsel çalışmaların olmazsa olması olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hilmi Özden, dünya çapında eserler ortaya koymak için bu çalışmaların ihmal edilmemesi ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Hilmi Özden “Mikrocerrahi Teknikleri El Kitabı”nın tüm dünyada araştırmacılar tarafından rağbet görecek bir çalışma olduğunu belirtti.

ESKİŞEHİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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