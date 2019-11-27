Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı

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Eskişehir'de, hakkında "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli B.Ç.'nin Eskişehir'de olduğunu tespit etti.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yakalanan B.Ç., emniyetteki işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.

ESKİŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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