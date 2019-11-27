Alman vatandaşı Türkiye'de şifaya kavuştu İlaçlardan fayda görmedi çareyi fizik tedavide buldu Tıbbi Direktör Uzm. Dr. Türkan Tünerir; "Donuk omuzun en güzel tedavisi fizik tedavi ve rehabilitasyondur" "Tedavinin 3. haftasında tüm sıkıntıları geçti"

Donuk omuz rahatsızlığı yüzünden uzun bir süre hastane hastane gezen Alman vatandaşı Gabriele Christine Kurt, çareyi fizik tedavide ve rehabilitasyonda buldu.

Bir müddet önce sol omuzu incinen Gabriele Christine Kurt, yaklaşık 6 ay boyunca sol omuzundan ve kolundan ilaç tedavisi gördü. Tedavi süresince sayısız doktorla görüşen ve birçok ilaç kullanan Kurt, ilaçlardan bir fayda görmedi. Ardından şikayetleri zamanla daha da artan Kurt, eşiyle birlikte Eskişehir’de bulunan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yolunu tuttu. Burada alanında uzman doktorlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda Gabriele’nin rahatsızlığının donuk omuz olduğu belirlendi. Tam 3 haftada eski sağlığına dönen Kurt, çok mutlu olduğunu söyledi. Kurt, "Sol kolumu bir müddet kullanamadım. 6 ay önce tedaviye başladık. Uyku uyuyamadım, çok sinirli oluyordum ve kolum çok ağrıyordu. Ben şimdi çok mutluyum, ağrım az kaldı onu da halledeceğiz. Çok mutluyum, çok iyiyim" diye konuştu.



"Donuk omuz hastanın yaşam konforunu düşürüyor"

Konuyla ilgili konuşan Tıbbi Direktör Uzm. Dr. Türkan Tünerir, tedavi sürecini anlattı. Tünerir, "Gabriele bize geldiğinde sol omuzu çok ağrıyordu ve hareket kısıtlılığı mevcuttu. Şikayetlerinin 6 ay önce başladığını ifade etti. 6 ay boyunca çeşitli doktorlara muayene olarak, ilaçlar kullandığını ve ilaçlardan fayda görmediğini söyledi. Bize geldiğinde incelemelerimiz sonucunda hastalığın donuk omuz olduğunu tespit ettik. Donuk omuz ağrı ve hareket kısıtlılığı ile karakterize bir hastalık. Hastanın yaşam konforunu çok düşürüyor. Bu hastalık farklı sebeplerden kaynaklı olabiliyor. Gabriele’nin omuzundaki rahatsızlık bir hareket sonucu incinmeden başlamış ve incinme sonrasında giderek şikayetler artmış. Omuz kapsülünde kalınlaşma ve kısalma nedeniyle donuk omuz gelişmiş" ifadelerini kullandı.



"Donuk omuzun en güzel tedavisi fizik tedavi ve rehabilitasyondur"

İlaç tedavisinin donuk omuz konusunda yeterli olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Donuk omuzun en güzel tedavisi fizik tedavi ve rehabilitasyondur. İlaç tedavisi bu hastalığı tedavi etmeye yeterli değil. Hastamız bize geç gelmeseydi, ilk aylarda fizik tedavi ve egzersizleri yapılabilseydi bu kadar ağrı çekmeyecekti. Kendisinin de bahsettiği gibi tedavinin 3. haftasında tüm sıkıntıları geçti, omuz hareket kısıtlılığı ortadan kalktı" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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