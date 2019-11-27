“Sanat Eğitiminde Yeni Değerler” karma sergisi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) işbirliği ile gerçekleştirilen “24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı” kapsamında düzenlenen, sanat eğitiminde yeni değerler konulu “Uluslararası Karma Sergi” açılışı Öğrenci Merkezi fuaye alanında gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Levent Mercin, Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve çeşitli illerden gelen öğretmenler katıldı. Sergide öğretmen, akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin çalışmalarından oluşan 78 eser yer alıyor.

“Amacımız sanat eğitiminin ve sanatçının takdir edilmesini sağlamak”

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Levent Mercin sergi ve dernek hakkında bilgi verdiği konuşmasında, “Bizim merkezimiz Ankara’da. Üyelerimiz arasındaki çoğu kişi akademisyen. Aynı zamanda öğretmen olan ve yüksek lisans yapan, doktora yapan öğrenci arkadaşlarımız da var. Amacımız sanat eğitiminin ve sanatçının takdir edilmesini sağlamak. Sanat eğitiminde yeni yapılan uygulamaları, yöntemleri bu grup içerisinde fark ettirmeyi amaçlıyoruz. Sanat deyince akla gelen ilk şey onun görselliğidir. Yani sanatın bir eğitim boyutu vardır; ama onun bir de uygulanış boyutu vardır. İşte biz bu amaçla sanat eğitimi konusunda paneller yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle panel yapıldığını belirten Prof. Dr. Levent Mercin, “Bu panellerde her yıl bir onur ödülü veriyoruz. Onur ödülünü, sanata uzun yıllar hizmet etmiş sanat eğitimcilerine ve ayrıca puanı çok yüksek olan, akademik anlamda çok iyi işler yapmış olan bir sanat eğitimcisi akademisyene de akademisyen ödülü veriyoruz. Bunun dışında, sahada çalışan bir öğretmen arkadaşımıza da ödül veriyoruz.” dedi.

Sergi, 25 Kasım 6 Aralık tarihleri arasında Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda ziyarete açık olacak.

ESKİŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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