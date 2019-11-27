Türkiye’nin jeopolitik önemi konuşuldu Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz; "Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin donanmaya sahip olması jeopolitik bir zorunluluktur” "Türk Donanması ana caydırıcı güç olarak ülkemize yöneltilen tehditlere asla taviz vermemiştir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye’nin jeopolitik önemi konuşuldu Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz; "Bir deniz ülkesi olan ...

İHA

Anadolu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından gerçekleştirilen "Mavi Vatan ve Türkiye'nin Jeopolitik Rotası" isimli konferans Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirilirken, konferansa Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’nin jeopolitik önemi konuşuldu Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz; "Bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin donanmaya sahip olması jeopolitik bir zorunluluktur” "Türk Donanması ana caydırıcı güç olarak ülkemize yöneltilen tehditlere asla taviz vermemiştir"

Anadolu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından gerçekleştirilen “Mavi Vatan ve Türkiye’nin Jeopolitik Rotası” isimli konferans Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirilirken, konferansa Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz konuşmacı olarak katıldı.
Düzenlenen konferansta denizciliğin önemine vurgu yapan ve ülke güvenliğinin denizlerden başladığını ifade eden Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Türkler tarih boyu çok büyük yeteneklerine rağmen denizleşemediler bunun en önemli nedenlerinden biri kapitülasyonlardır. Venedik, Fransa, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere 10 ülkeye tanınan kapitülasyon hakları sadece ekonomik zarar vermedi aynı zamanda Türklerin denizcileşmesini ve denizciliğin halk ve devlet aygıtında gelişmesini de engelledi” ifadelerini kullandı.

“Donanmaya sahip olmak jeopolitik bir zorunluluktur”
Yaşanan teknolojik gelişmelerin ülkelerin sahip olduğu deniz sınırlarını daha da önemli hale getirdiğini vurgulayan Emekli Tümgeneral Gürdeniz sunumunda, “Artık deniz tabanları ulaşılmaz değil, denizlerin en derin noktalarından dahi petrol ve doğalgaz çıkarmak mümkün. Bu durum ülkelerin deniz sınırlarını eskiye nazaran daha önemli hale getiriyor. Türkiye’nin güvenlik ve refahı, çevrelendiği denizlerle iç içedir. Bulunduğu yarımada coğrafyası ile Türkiye bir deniz ülkesidir. 21’inci yüzyılın gerektirdiği yetenek ve teknolojiye sahip, dünyanın bütün okyanus ve denizlerinde harekât yapma yeteneğinde ve gücünün temelini ulusal sanayiden alan bir donanmaya sahip olmak seçenek değil jeopolitik bir zorunluluktur. 780 bin kilometre kare karasal yüzölçümü yanı sıra 460 bin kilometre kare mavi vatan büyüklüğüne sahip ülkemiz bir bütündür. Denizlerimiz anavatanımızın devamıdır. Fatih sondaj gemimizin mart ayında yaptığı ilk sondaj mavi vatana Türk Bayrağı’nın dikilmesidir” ifadelerine yer verdi.

“Hiçbir ulus denizci doğmaz”
Denizciliğin öğrenilen bir durum olduğunu ifade eden Emekli Tümamiral Gürdeniz, “Günümüzde deniz güvenliği eski dönemlere nazaran çok daha önemli olacak çünkü sizin nesliniz bize göre denizlerden çıkan doğal kaynaklara daha bağımlı durumda. Yeraltı kaynakları gibi, deniz ürünleri ve suya olan bağımlılıkta aynı şekilde eskiye oranla daha önemli hale gelmiş durumda. Hiçbir ulus denizci doğmaz ancak bu alışılacak bir durumdur. Halkımız bilinçlendikçe, denizin ve denizciliğin önemi anlatıldıkça, dünyanın en güzel iklim kuşağında bulunan ülkemiz denizcilik noktasında çok daha iyi noktalara gelecek” diye konuştu.

“Bizim neslimiz sizleri mavi vatanla buluşturdu”
Jeopolitik önemi açısından dünyadaki en nadir ülkelerden birine sahip olduğumuzu ifade eden ve ülkenin savunması için deniz gücünün önemine dikkati çektiği konuşmasında Emekli Tümamiral Gürdeniz ayrıca şunları söyledi:
“Donanmasızlık, istilacı güçler karşısında savunmasız olmaya yol açar Mustafa Kemal’e ‘ben size ölmeyi emrediyorum’ sözünü söyleten işte o dönemlerde yaşanan imkânsızlıklardır. Savaşlar kan ve demir üzerinde cereyan eder, ülkemiz tarihin her döneminde vatanı için canını feda eden insanların ülkesi olmuştur. Ancak demir noktasında yani maddi unsurlar ki özellikle en gelişmiş donanımlara sahip ve yetenekli bir donanmaya sahip olmakta en az bu kadar önemlidir. Bizim neslimiz sizleri mavi vatanla buluşturdu, sizin nesliniz çok daha iyi konumlara gelmemizi sağlayacak. Bugün Türk Donanması sayesinde bu kadar güçlüyüz, jeopolitik olarak temel bir aktör olan Türk Donanması ana caydırıcı güç olarak ülkemize yöneltilen tehditlere asla taviz vermemiştir. Türk gemileri tam 400 yıl sonra 2009‘dan itibaren Hint Okyanusuna indi, Türk gemileri sürekleri varlık göstermeye başladı, kendi savaş gemimiz ‘MİLGEM’ yapıldı ve son olarak Anadolu topraklarında yapılan ve kendi ürünümüz olan füzemize sahibiz. Bunlar, ülkemizin bağımsızlığı, egemenliği ve kendi başına karar verme yeteneğinde kuantum sıçramasıdır.”

ESKİŞEHİR

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motorsporları Kulübünden ‘Motorcu Dostu Trafik’ söyleşisi 17 yıllık motosiklet kullanıcısı ve tutkunu Öğretim. Gör. Asil Özbay; "Koordinasyon testlerinde yüksek puanlar alanların daha çok kazaya karıştığı şaşırtıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor "Trafikte empati anlayışıyla ve dikkatli araç kullanımıyla kazaları büyük oranda önleyebiliriz"
YEREL HABERLER Motorsporları Kulübünden ‘Motorcu Dostu Trafik’ ...
“Sanat Eğitiminde Yeni Değerler” karma sergisi
YEREL HABERLER “Sanat Eğitiminde Yeni Değerler” karma sergisi
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Alman vatandaşı Türkiye'de şifaya kavuştu İlaçlardan fayda görmedi çareyi fizik tedavide buldu Tıbbi Direktör Uzm. Dr. Türkan Tünerir; "Donuk omuzun en güzel tedavisi fizik tedavi ve rehabilitasyondur" "Tedavinin 3. haftasında tüm sıkıntıları geçti"
YEREL HABERLER Alman vatandaşı Türkiye'de şifaya kavuştu İlaçlardan ...
Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı
ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden mikrocerrahi tekniklerini anlattı
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden ...
ESOGÜ ESKAM'dan 'Bilinçli Kadınlar Güçlü Yarınlar' etkinliği ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak; "Şiddet uygulayan kişilerin kadınların yakınları olması ortaya çıkan yıkımı daha da arttırıyor"
YEREL HABERLER ESOGÜ ESKAM'dan 'Bilinçli Kadınlar Güçlü Yarınlar' ...
Anadolu Üniversitesinde Öğretmenler Günü kutlaması Programa, Rektör Çomaklı'nın babası ve öğretmen olan annesi de katıldı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde Öğretmenler Günü ...
Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Öğretmen günü kutlandı
YEREL HABERLER Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Öğretmen ...
Odunpazarı’ndan kadına yönelik şiddete farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan kadına yönelik şiddete farkındalık ...
Odunpazarı’nda çocuklar ara dönemi verimli geçirdi
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda çocuklar ara dönemi verimli geçirdi
Öğretmenler Günü'nde öğretmenler adına ağaç diktirildi
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü'nde öğretmenler adına ağaç ...
Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören Kazım Kurt’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören Kazım Kurt’u ...
Eskişehir'e 1 milyon lira bütçeli Mesleki Eğitime Simülasyon Merkezi geliyor
YEREL HABERLER Eskişehir'e 1 milyon lira bütçeli Mesleki Eğitime ...
Trafik polislerinden 'Yağmur' uygulaması Yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücülere kemer ve hız uyarısı
YEREL HABERLER Trafik polislerinden 'Yağmur' uygulaması Yağış ...
Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini Anıtkabir ziyareti
YEREL HABERLER Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü ...
‘Erasmus Proje’ bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER ‘Erasmus Proje’ bilgilendirme toplantısı
Eskişehir´de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
FETÖ şüphelisi 2 şahıs hücre evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi 2 şahıs hücre evinde yakalandı
Tepebaşı’nda öğretmenler dayanışma yemeği
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda öğretmenler dayanışma yemeği
FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK yazılımcısı Eskişehir'de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK yazılımcısı Eskişehir'de ...
Türkiye’nin Tanıtımına Akademik Destek
YEREL HABERLER Türkiye’nin Tanıtımına Akademik Destek
Eskişehirspor'da son 4 sezon içerisinde 7 başkan değişti
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da son 4 sezon içerisinde 7 başkan ...
Eskişehirspor'un yeni yöneticileri Vali Çakacak'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehirspor'un yeni yöneticileri Vali Çakacak'ı ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X