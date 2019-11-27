TİESF As Başkanı İsmail Tek'ten Rektör Çomaklı’yı ziyaret

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) As Başkanı ve Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tek ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.
Rektörlük ofisinde gerçekleşen görüşmede TİESF As Başkanı İsmail Tek ve beraberindeki heyet, Rektör Çomaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Olası işbirliklerinin görüşüldüğü ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
ESKİŞEHİR
27 Kasım 2019 Çarşamba
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