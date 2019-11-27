Sağlık Turizmi için gelen ABD’li hasta başarıyla taburcu edildi

Sağlık Turizmi Yetki Belgesini alan ilk hastanelerden biri olarak hasta kabulüne başlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, sağlık turizmi aracılığı ile gelen ilk hastasını taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi sağlık turizmi birimine ulaşan Amerika Birleşik Devletinin (ABD) Nebraska eyaletinin Lincoln şehrinde yaşayan kadın hastanın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 21 Kasım tarihinde Sağlık Turizmi için Eskişehir Şehir Hastanesini tercih eden hasta, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzm. Dr. Serhat Atalay Eviş ve ameliyathane ekibi tarafından başarıyla tamamlanan karın operasyonu sonrasında şifa ile taburcu edildi.

Sağlık Turizmi İle Gelen İlk Hastamız.

Hastayı, hastaneye kabulünden taburcu edilene kadar her aşamasını takip edildiğini söyleyen Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, “Bu hastamızın bizim için önemli olmasının nedeni, sağlık turizmi aracılığı gelen ilk hastamız olması, Hastamızın tedavisini başarılı bir şekilde yaparak kendisini taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan şifa ile taburcu olmanın mutluluğunu yaşayan ABD’li kadın hasta (M.M.) duygularını şu dile getirerek, “Başarılı bir şekilde ameliyatımı yaptırdığım için çok mutluyum. Başta, doktorum Serhat Atalay ve ekibi olmak üzere, hastane yönetimine, sağlık turizm birimine ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

ESKİŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.