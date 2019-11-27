ESKİŞEHİR´in Sivrihisar ilçesinde, refüje devrilen TIR'ın şoförü Rahmi Yılmaz hayatını kaybetti.
Kaza, EskişehirAnkara karayolu Sivrihisar ilçesi Oğlakçı mevkisinde meydana geldi. Rahmi Yılmaz yönetimindeki 34 CIE 491 plakalı TIR, kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada, Yılmaz yaşamını yitirdi.
Rahmi Yılmaz'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
ESKİŞEHİR
27 Kasım 2019 Çarşamba
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