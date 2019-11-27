Yaşayan Tiyatro topluluğu, Stanislavski ve Fiziksel Eylemler Metodu üzerine konuştu

Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayan Tiyatro topluluğu, Kongre Merkezi Mavi Salon’da bir araya gelerek Konstantin Stanislavski ve onun ‘Fiziksel Eylemler Metodu’ üzerine konuştu.

Etkinlikte ayrıca Stanislavski’nin yaşamı ve Moskova Sanat Tiyatrosu’nu kurma sürecindeki çevresel faktörlerden de bahsedildi. Konstantin Stanislavski’nin tiyatro oyuncuları için önemli yere sahip olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan topluluk üyesi Furkan Kaya, Stanislavski’nin geliştirdiği metotlar ile çağdaş tiyatronun gelişmesine büyük hizmet ettiğini anlattı. Stanislavski tarafından halkı eğitmek ve aydınlatmak amacıyla yazılmış birçok oyun olduğuna vurgu yapan Kaya, “Rus tiyatro sanatçısı, yönetmen ve kuramcı Stanislavski, bütün tiyatrocular için temel bir dönüm noktasıdır. Bu yüzden konservatuvarlarda ve diğer tiyatro gruplarında çokça çalışılan bir kişidir. Her sene olduğu gibi bu sene de atölyelerimizde Stanislavski’den bahsetmeye devam edeceğiz. Stanislavski, oyunculuğa dair bilgiye ve beceriye ulaşmak için, belli egzersizlerle ve eğitimle yöntemselleştirme çabası içine girerek, bir metot geliştiren ilk kişidir. Oyunculuğa dair Stanislavski ’den önce de bazı teoriler üretildi. Stanislavski’nin aradığı ise; bütün rollerin oluşturucu ve bilinçli bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlayacak anahtar bir metot ortaya koymaktı. 1897’de Nemiroviç Dançenko ve Stanislavski, Moskova Sanat Tiyatrosu’nu planladılar. İkisi de Rus tiyatrosunun gidişatına yönelik endişeler taşımaktaydı. İlk işleri yıldız oyuncuları olmayan hakiki bir topluluk oluşturmaktı. Diğer yandan sahip oldukları bir aydın misyonu da vardı. Niyetleri, halkı eğitmek ve aydınlatmaktı. Rusya’da işçilere sunulan her oyuna özel bir sansürün olması nedeniyle hem topluluğun adını değiştirmek, hem de işçilere yönelik oyun yapma fikrinden vazgeçmek zorunda kaldılar. Sanat Tiyatrosu’nda Dançenko ile birlikte; uzun masa başı çalışmalarına dayalı, titizlikle oluşturulmuş birçok tiyatro oyununa imza attılar” diye konuştu.

ESKİŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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