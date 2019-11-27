Eskişehir’den hayranlık oluşturan sonbahar manzaraları

Sonbahar aylarında yeşilin sarıyla buluşması Eskişehir sokaklarında renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gelen yağışlar sonucunda, sokaklarda oluşan güzel görüntüler adeta hayranlık oluşturdu. Şehrin birçok noktasında çekilen fotoğraflar ile sonbaharın eşsiz manzarası büyük bir zevk ile izlenirken, Eskişehirli vatandaşlar da ortaya çıkan kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı.
ESKİŞEHİR
27 Kasım 2019 Çarşamba
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