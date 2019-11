Anadolu Üniversitesi'nde ‘Sanat Eğitiminde Yeni Değerler’ paneli Sanat eğitiminde yeni değerler konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından ‘Sanat Eğitiminde Yeni Değerler’ paneli düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, sanat eğitiminde geçmişten günümüze yaşanan değişimler ele alındı ve teknolojik gelişmelerin sanat eğitimine olan etkisi konuşuldu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Suzan Duygu Bedir Erişti’nin yaptığı panelde; Doç. Dr. Rukiye Dilli, Doç. Dr. Nuray Namur, Dr. Öğr. Üyesi Handan Bülbül, Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı ve Dr. Songül Esin Erol konuşmacı olarak yer aldı.

‘Sanat Eğitiminin Değişen Yüzü ve Yeni Değerler’ başlıklı bir sunuş gerçekleştiren Doç. Dr. Nuray Namur, “Biz sanat eğitmenleri, öncelikle iki şeyi göz önünde bulunduruyoruz. Bir sanata bakıyoruz, bir de eğitimin verilerine bakıyoruz. Çünkü biz hem sanat hem de eğitim yapıyoruz. Eğitimdeki değişimler, sanat eğitimi metotlarımızı da etkiliyor” ifadelerini kullandı.



“İleride bütün eğitim sistemleri proje tabanlı olacak”

TÜBİTAK Bilim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rukiye Dilli, 21’inci yüzyıl becerileri çerçevesinde problem çözmenin önemine vurgu yaptığı sunumunda, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarının arasına beşinci bir disiplin olarak sanatın eklenmesiyle ortaya çıkan ve ‘STEM’ olarak ifade edilen eğitim yaklaşımını anlattı. ‘STEM Eğitim Yaklaşımı ve Tasarım Odaklı Düşünme’ başlıklı sunumunda Doç. Dr. Rukiye Dilli, Hepimizin hayatında çeşitli teknolojiler var ve bu teknolojiler bizim eğitim süreçlerimizi de oldukça etkiler bir hale geldi. STEM yaklaşımının, kuramı uygulamaya dönüştüren bir boyutu var. İleride bütün eğitim sistemleri proje tabanlı olacak, çok yönlü değişimler ve alışverişler sağlanacak. Günden güne öğrencilerin ve öğretim süreçlerinin değişen yanları da, tüm süreci etkiler hale geliyor” diye konuştu.



“Dijitalleşme, sanal bir dünyayı da beraberinde getirdi”

Giresun Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Handan Bülbül ise ‘Sanal Çağda Görsel Sanatlar Eğitimi: Second Life’ başlıklı sunumunda, “Dijitalleşme, sanal bir dünyayı da beraberinde getirdi. Bu yüzden burada bir yol ayrımı karşımıza çıkıyor. Biz sanal dünyada sanat eğitimcileri olarak, bir modanın peşine takılıp gidecek miyiz yoksa onu sorgulayarak mı devam edeceğiz?, ‘Second Life’ dediğimiz sanal dünya, tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi arazilerin satın alınabildiği, evlerin ve şirketlerin kurulabildiği bir dünya. Bu sanal ortamdan çeşitli daldaki eğitimciler gibi sanat eğitimcileri de faydalanıyor, araştırmalar yapıyor. Sanat eğitimcileri bu sanal dünyada bir arazi kiralayıp ya da satın alıp derslerini, eğitimlerini gerçekleştirebiliyorlar” açıklamalarında bulundu.



“Dijital sanat hayatımızın her alanında ortaya çıkan bir kavram”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı, “Sanat Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu: Dijital Sanat” başlıklı sunumuyla dijitalleşen dünyada tasarımın da ilerlediğinin altını çizdi. Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı, “Dijital sanat hayatımızın her alanında ortaya çıkan bir kavram. Bunu eğitimin içerisine almak, bu şekilde eğitimleri düzenlemek zahmetli; ancak çok zor değil. Dijital sanat hayatımızın her alanında ortaya çıkan bir kavram ve teknolojik gelişmelerin dijital sanat bağlamında bizi çok etkilediğini söylemek mümkün” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı’nın sunumundan sonra Dr. Songül Esin Erol, özel yetenekli çocukların yapmış olduğu resimleri gösterdi.

ESKİŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.