Sahiplenilen köpek şikâyet konusu oldu

Eskişehir’de, sahiplendiği köpeğin onayı dışında başkasına verildiğini iddia eden vatandaş, polise şikâyette bulundu.

Yenibağlar mahallesinde yaşayan E.G. (21), sahiplendiği köpeğini gezdirmek için eski sahibi olan S.A. (20)’a teslim ettiğini, fakat şahsın bir daha köpeği geri getirmediğini iddia ederek polise şikâyette bulundu. S.A. ise köpeğin bilgisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından E.G.’ye verildiğini ve şuan köpeğin evinde olduğunu bir daha teslim etmeyeceğini anlattı. Polis şikâyet üzerine inceme ve soruşturma başlattı.

ESKİŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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