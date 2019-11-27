Gıda Dedektifleri iş başında Denetimler için bugüne kadar 373 öğrenci Gıda Dedektifi, 34 öğretmen de rehber olarak eğitim aldı

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Gıda Güvenliği Derneği'nin çocuklara yönelik 2010 yılında başlattığı Gıda Dedektifleri Eğitimi devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Gıda Güvenliği Derneği işbirliğinde çocukların küçük yaşlarda temel gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilerek sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla 2010 yılından bu yana sürdürülen Gıda Dedektifleri Eğitimi Uygulaması bu yıl 52 öğrenci ve 5 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulamaya bugüne kadar 32 okul katılırken, 373 öğrenci Gıda Dedektifi olarak, 34 öğretmen de rehber olarak eğitim aldı. Bu yıl Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu, Barbaros İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Reşat Benli İlkokulu, Dumlupınar İlkokulu’nun katılımı ile Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimde Gıda Mühendisi Melih Özkilimci temel hijyen standartları ve gıda güvenliği hakkında bilgiler vererek kişilerin alışveriş, yemek yeme gibi gıda güvenliğini ilgilendiren her aşamada dikkat edilmesi gereken konularda bilgiler verdi.

Gıda Dedektifleri Eğitimi sonrasında sertifikalarını alan öğrenciler, birer dedektif olarak bir markette uygulamalı denetim gerçekleştirdi. Minikler gıda güvenliği açısından doğruları ve yanlışları yerinde görme fırsatı buldu. Gıda Dedektifi öğrenciler ayrıca kantin, restoran, market ve pazaryeri denetimleri yaparak gıda güvenliği açısından yanlış uygulamaları tespit edecek ve çalışmalardan çıkan sonuçları, Gıda Güvenliği Derneği’ne bildirecek.

ESKİŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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