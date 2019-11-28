Eskişehir'de eski damadını ağır yaralan şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de eski damadını silahla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi Durusoy Sokak'ta Yüksel B. (53), evine gelen eski damadı Özgür A. (28) ile kızını bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yüksel B., üzerinde taşıdığı tabancayla Özgür A,'ya ateş etti. Göğsünden ve bacağından yaralanan Özgür A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrasında gözaltına alınan Yüksel B.'nin ifadesinde ise, eski damadı Özgür A.'nın sürekli kızına bıçak göstermek suretiyle ölümle tehdit ettiğini, olayın gerçekleştiği saatte kızına zarar vermek için evlerine geldiğini düşünerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

ESKİŞEHİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:21

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