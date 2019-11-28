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“Türk Dünyası’ndan Edebiyatçı Portreleri” Anadolu İİBF’de

İHA

Karikatür sanatçıları Aziz Yavuzdoğan ve Ekrem Borazan'ın 'Türk Dünyası'ndan Edebiyatçı Portreleri Karikatür Sergisi' Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Türk Dünyası’ndan Edebiyatçı Portreleri” Anadolu İİBF’de

Karikatür sanatçıları Aziz Yavuzdoğan ve Ekrem Borazan’ın ‘Türk Dünyası’ndan Edebiyatçı Portreleri Karikatür Sergisi’ Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Edebiyata katkı sağlamış sanatçıların karikatürlerinin yer aldığı serginin açılışına, İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Ertuğrul yanı sıra pek çok sanatsever katıldı. Sergiyle ilgili görüşlerini dile getiren İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, “Sergi gayet güzel. Bu etkinlikten dolayı arkadaşlarımızı kutluyorum. Edebiyat ve mizah iç içe. Belki içine ekonomiyi ve işletmeyi de sokabiliriz. Bana göre çok anlamlı bir sergi, öğrencilerimizin ilgiyle katılacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.
İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Ertuğrul ise, Türk Dünyası ile ilişkilerin ve gönül bağlarının vurgulanmasının önemli olduğunu, bu bağlamda Türk Dünyası edebiyatçılarıyla ilgili olan bu serginin fakültede açılmış olmasından ötürü mutluluk duyduklarını dile getirdi. Doç. Dr. Murat Ertuğrul, “Aziz bey ve Ekrem bey, edebiyatçıların bizimle ne kadar kuvvetli gönül bağları olduğunu vurgulayacak bazı mısraları ve eserlerinden bazı bölümleri de içerecek şekilde kısa özgeçmişlerini onların karikatürlerinin yanında vererek böyle bir koleksiyon oluşturmuş. Serginin bizim öğrencilerimiz ve personelimiz tarafından ziyaret edilmesinin çok hoş olacağını düşündük” açıklamalarında bulundu.
Sergi açılışı sonrası panel
Sergi açılışı sonrası “Edebiyatçı ve Karikatürcü İlişkileri” paneli düzenlendi. İİBF Konferans salonunda gerçekleştirilen panelde, karikatürist Raşit Yakalı ve araştırmacı yazar Hasan Efe deneyimlerini, birikimlerini, hatıralarını katılımcılarla paylaştı. Panelin moderatörlüğünü ise Aziz Yavuzdoğan ve Ekrem Borazan yaptı.

“Edebiyata ilgim ustalar sayesinde oldu”
Karikatüre başlama sürecini anlatan Raşit Yakalı, “Edebiyatçı ve Karikatürcü İlişkileri” başlığıyla buraya geleceğimi öğrenince elim ayağıma karıştı. Edebiyata ilgim, ustalar sayesinde oldu. Karikatüre ilgimi ise anneme ve babama borçlu olduğumu sanıyorum. Çünkü annem çok gülerdi, güldüğü zaman göbeği oynar yüzüne kadar gelirdi. Babam akşamları eve gelip benim yaptığım resimleri gördüğünde bana büyük 25 kuruş, 1 lira para verirdi. Ben de o para verdiği için babamın daha çok hoşuna gidecek şeyler yapardım” diye konuştu.
Panelin diğer katılımcısı araştırmacı Yazar Hasan Efe, insan beyninin gelişmesiyle ilgili en önemli unsurlardan birinin sanat olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Güzel sanatların her alanı, özellikle karikatür, bütün bilim alanlarıyla bağlantılı ve insan beynini etkileyen, insanın hastalığını da iyileştiren bir sanat dalı. Eğitimde karikatür çok etkili. Bunu sistemleştirmek istedim ve kendi uyguladığım yöntemleri anlatmaya başladım.” şeklinde konuştu.
Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından panel sona erdi.

ESKİŞEHİR

28 Kasım 2019 Perşembe

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