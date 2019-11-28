ANADOSK tırmanış tecrübelerini paylaştı

Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (ANADOSK) tarafından düzenlenen ‘Zirve Faaliyeti Söyleşisi’, Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Antrenörü Adem Gül ve Akademisyen Güçlü Özer’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide; Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek İrtifa takımının 2019 yılında kendi organizasyonu ile oksijensiz olarak 8058 metrede zirveye ulaştığı Gasherburum I Dağı’nda yaşadıkları tırmanış tecrübeleri paylaşıldı.



“Yaşadığım her şeyi kendime tecrübe olarak alıyorum”

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek İrtifa takım ekip üyesi Güçlü Özer, “Bu sene çok güzel bir ekiple birlikte Pakistan’da bulunan Gasherburum I Dağı’nda tırmanış yaptık. Çok şanslı olduğumu ve bu konuda da elimizden gelen en profesyonel önlemleri aldığımızı söylemem mümkün. Zaten yanımda olan arkadaşlarım işinde çok iyi oldukları için onlara da güvenim sonsuzdu. Birlikte çalıştığım arkadaşlarla yeni bir kültürü keşfetmekte gerçekten muhteşem bir olaydı. Bu konuda yaşadığım her şeyi kendime tecrübe olarak alıyorum” ifadelerini kullandı.



“Gerekli önlemleri aldıktan sonra geriye o anı yaşamak kalıyor”

Dağcılık Antrenörü Adem Gül, “Uçağa bindiğimiz andan itibaren çok farklı bir kültür ile karşı karşıya kalacağımızı biliyordum; ancak tırmanış için de oldukça heyecanlı bir haldeydim. Gerekli önlemleri aldıktan sonra geriye sadece o anı yaşamak kalıyordu. Gerekli alışverişlerimizi yaptık ve sonrasında da bir sürü dost edindik. Türkiye’den geldiğimiz için insanlar bizi çok sevdiler ve onların sofrasına oturduk. Farklı kültürden insanları sevdiğiniz, tutkunu olduğunuz bir iş ile birlikte tanıyor olmak gerçekten çok ilgi çekiciydi. Problemler yaşadık; ancak bu problemleri çözmek için de takımın gücünü orada kullandık” şeklinde konuştu.

Söyleşi soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:21

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