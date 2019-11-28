ESO ve EOSB raylı sistemlerde yapılabileceklere odaklandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından düzenli olarak yapılan ‘İstişare Toplantısı’nda raylı sistemler sektörüne yönelik değerlendirmeler mercek altına alındı.

Eskişehir Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, ESO Başkan Yardımcıları Fatih Düş ile Sinan Özeçoğlu, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Taşel, Ömer Benli, Gürhan Albayrak, Evren Şahin, EOSB Başkan Vekili Metin Saraç, EOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin ve Samet Özkaya katıldı.

ESO ve EOSB’nin birlikte düzenlediği istişare toplantısında, raylı sistemler sektörünün geleceği olan bir sektör olduğunun altı çizilerek, kent olarak bu gelişmelere hazır olunması ve bu konuda yapılabilecekler, sektörün gelişimine olası katkılar değerlendirildi.

ESKİŞEHİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:21

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