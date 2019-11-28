PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülerek operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerince kentte iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gerçekleşen operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği öne sürülen üniversite öğrencisi B.E. (28) ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen B.A. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kadın şüpheli B.E.'nin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Emniyetteki sorguları akabinde öğle saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen zanlılardan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, üniversite öğrencisi B.E. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:21

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