Eskişehir’de sporun En’leri Anadolu Üniversitesinde sahiplerini buldu

Eskişehir’in ilk özel televizyonu olan Kanal 26 tarafından, kuruluşunun 28’inci yılına özel düzenlenen “Sporun En’leri” ödülleri sahiplerini buldu. Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreni, spor dünyasını kampüste buluşturdu.

Düzenlenen ödül törenine; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir milletvekilleri Arslan Kabukçuoğlu, Gaye Usluer, Metin Nurullah Sazak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve çok sayıda davetli katıldı.



“Azmin zaferini görmek isteyen Sümeyye’ye baksın”

Törende konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir’in spor kenti olduğunu ifade ederek, 50 Metre Yüzme Dünya Şampiyonu Sümeyye Boyacı başta olmak üzere bütün sporculara tebriklerini iletti.

Düzenlenen tören sayesinde sporcuların başarılarının kamuoyuna taşınmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Vali Çakacak, “Kanal 26’ya bu akşam için teşekkür ediyorum. Spor dostluk, kardeşlik ve barıştır. Anadolu’nun parlayan yıldızı Eskişehir bir spor kentidir. Bu akşam, bu spor kentinde güzel insanlarımızın yetiştirdiği, başarılı sporcularımızı gördük. ‘Marifet iltifata tabidir’ diye bir söz vardır. Bu akşam yapılan törenle başarılı sporcularımızı kamuoyu önünde ödüllendirdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Ayrıca uluslararası müsabakalarda bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımız çalınırken tüylerimizi diken diken eden, bizi gerçekten duygulandıran sporcularımıza özellikle Sümeyye kızımızı yürekten tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Azmin zaferini görmek isteyen Sümeyye’ye baksın. Hocamızı da tebrik edip başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Etkinliğe ev sahipliği yapmak bizi mutlu etti”

Ardından ödül töreniyle ilgili görüşlerini aktaran Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kanal 26 televizyonun Eskişehir’in dünyaya açılan önemli kapılarından biri olduğu söyleyerek, “Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizi mutlu etti. Eskişehir’e yakışan bir tören oldu. Bu güzide basın kuruluşunun; sahiplerine, çalışanlarına ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Bu ödülü tüm kadın sporcularımız adına alıyorum”

Yılın Kadın Sporcusu ödülünü alan 50 Metre Yüzme Dünya Şampiyonu Sümeyye Boyacı, ödülünü tüm kadın sporcular adına aldığını belirtti. Eskişehir’den daha çok başarılı sporcu çıkmasını istediğini aktaran Boyacı, “Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu başarının Eskişehir’den çıkması, Türkiye’yi temsil etmesi ve tüm dünyaya yayılması benim gibi diğer arkadaşlarımın da başarısıdır. Bu ödülü tüm kadın sporcularımız adına alıyorum” diye belirtti.



“Kanal 26 ilklerin televizyonudur”

Kanal 26 televizyonu kurucu ortakları İlhan Yalçın ve Yaşar Abacı, Kanal 26’nın ilklerin televizyonu olduğunu söyledi. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasının yayın haklarını alan ilk yerel televizyon olduklarını dile getiren İlhan Yalçın, “Kanal 26 televizyonumuzun 28’inci Kuruluş yıldönümü ve aynı zamanda geleneksel olarak düzenlediğimiz “Sporun En’leri Ödül Töreni”nde bir araya geldik. Tarafsız bir şekilde, Eskişehir’in gözü ve kulağı olduk. İlklerin televizyonu olduk ve olmaya devam edeceğiz. Geçen sene bin 261 sporcunun katıldığı ve 151 ülkede yayınlanan 40’ıncı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasının yayın haklarını alan ilk yerel televizyon olduk” diye konuştu.

Yaşar Abacı ise, “Kurulduğumuz günden bugüne kadar vatan ve millet sevgisinden hiç taviz vermedik. Bu şehrin hüzün ve sevinçlerine birlikte konuk olduk. Bu özel gecemizde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan törende ödül alan isimler; Yılın Kadın Sporcusu: 50 Metre Yüzme Dünya Şampiyonu Sümeyye Boyacı, Sporda Vefa Özel Ödülü: Tahsin Tekmen, Kanal 26 TV Özel Ödülü: Magnezit A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Bulur, Yılın Futbol Takımı: DSP U14 Futbol Takımı, Yılın Fair Play Ödülü: Anadolu Üniversitesi U15 Takım Antrenörü Kemal Atalan, Yılın Engelli Sporcuları: Görme Engelli Judo Avrupa Üçüncüsü Mesme Taşbağ ve Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonu Arif Başar Durak, Yılın Antrenörü: DSİ Bentspor Voleybol Antrenörü Kazım Tokat, Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu: Alperen Karahan, Yılın Okul Takımları: Melehat Ünügür Ortaokulu ve Şehit Ali Gaffar Okan Ortaokulu, Amatör Spora Hizmet Ödülü: Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Neşet Arduç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, Yılın İstisnai Branş Ödülü: Bilek Güreşi Branşı, Yılın Gönül Dostu Spor Ödülü: Mithat Körler, Orta Sporunda Başarı Grafiği Çizen İdareci Ödülü: Kürşad Emre Ceylan, Kanal 26 TV Üstün Hizmet Ödülü: Aydın Begiter, Yılın Profesyonel Futbolcusu: Mehmet Fevzi Yıldırım, Yılın Sporcusu: Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Ümran Keser oldu.

ESKİŞEHİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:21

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