Özel Ümit Hastanesi’nden EEG eğitimi

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin projeleri kapsamında ürettikleri Elektroensefalografi (EEG) cihazı ve beynin temel elektriksel özellikleri ile ilgili bilgiler verdi.

Dr Rabia Sedef Üre, “Elektroensefalografi (EEG), epilepsili hastaları ve şüphe oluşturan nöbet bozuklukları olan hastaları incelemekte kullanılan önemli bir tetkiktir. Beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için EEG cihazı kullanılmaktadır” dedi.

Programa, ESTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Süleyman Kaytakoğlu, Dr. Şener Ağalar, Prof Dr. Ömer Nezih Gerek, Prof Dr. Hakkı Ulaş, elektrik mühendisi Metin Çam ve Dr Semiha Türkay katıldı.

ESKİŞEHİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.