Çifteler’de faciadan dönüldü

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Eskişehir’in Çifteler ilçesinde öğrenci ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’in öğrenci ve öğretmenlerini Eskişehir’den Çifteler ilçesine taşıyan servis minibüsün şoförü, yola kontrolsüz çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapınca araç şarampole düştü. Kazada başını çarpan 1 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenci kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ESKİŞEHİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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