İnönü’de şüpheli ölüm

Eskişehir’in İnönü ilçesindeki bir arazide cesedi bulunan şahsın ölüm sebebi araştırılıyor.

İlçenin Yenice mahallesi Yumurtapazarı caddesi üzerindeki boş bir arazide yerde hareketsiz yüz üstü yatan erkek bir şahıs bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde isminin sonradan İ.D. (82) olduğu tespit edilen şahsın öldüğü belirlendi.

Olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra ceset ön muayenesi için Bilecik’in Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine, ardından da otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

ESKİŞEHİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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