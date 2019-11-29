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Denetim Kulübü’nden “Kim Korkar Denetimden?” eğitimi

İHA

Anadolu Üniversitesi Denetim Kulübü tarafından organize edilen "Kim Korkar Denetimden?" eğitimi Kongre Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Denetim Kulübü’nden “Kim Korkar Denetimden?” eğitimi

Anadolu Üniversitesi Denetim Kulübü tarafından organize edilen “Kim Korkar Denetimden?” eğitimi Kongre Merkezi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.
Etkinlikte, aynı zamanda Denetim Kulübünün kurucusu olan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan, denetim kavramı, denetimin hem ulusal hem de uluslararası platformlardaki önemi ve öğrenciler açısından nasıl bir gelecek vadettiği hakkında bilgiler verdi. Konuşmasına kulübün kısa sürede önemli işler yaptığından bahsederek başlayan Prof. Dr. Melih Erdoğan, kulübün olumlu yönde yol aldığı için mutlu olduğunu belirtti. Sunumunda Soma’da yaşanan maden kazasından, Kaz dağlarından ve ıspanak zehirlenmelerinden örnekler veren Prof. Dr. Erdoğan, yönetim, iç kontrol, denetim kavramları üzerinde durdu. İşletmelerdeki iç denetim konusuna da değinen Melih Erdoğan şunları söyledi:
“Ölçümler yönetim tarafından yapılacak olup iç denetim birimi bu ölçümlerin doğru periyotlarla, doğru sorularla, doğru zamanlarda, doğru kişiler tarafından yapılıp yapılmadığını araştırmaktadır.”
Öğrencilerin, Denetim Kulübünün çalışmalarına katılmalarının önemi vurgulayan Prof. Melih Erdoğan, “Öğrencilerimiz denetim kulübünün mesleki bir yanı olduğu için buraya gelmeliler. Buraya gelerek meslek sahibi olmayacaklar; ama hayatlarındaki kontrol, denetim bilincini her yerde kullanacaklar. Öğrencilerimizin hem okulda hem sosyal yaşamlarında bu konuda bilinç sahibi olmaları çok önemli. Kendilerini insan olarak da geliştirmeleri bakımından Denetim Kulübüne gelmeliler. Bu sayede meslek edinmek için de olanaklar yakalayabilirler” ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca, öğrencilerin derslerle sınırlı kalmayıp kulüplerde aktif olması gerektiğini, kulüplerin öğrencilerin ufkunu açması açısından çok önemli bir işlev gördüğünü dile getirdi.

ESKİŞEHİR

29 Kasım 2019 Cuma

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