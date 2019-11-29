Üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknotla yakalandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ve üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknot ele geçirilen M.T. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye ilçesi Balçıkhisar Mahallesi'nde M.T.'nin sahte para taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan M.T. düzenlenen operasyonla yakalandı. M.T.'nin üzerinde yapılan aramada 500 Euro'luk 9 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.



ESKİŞEHİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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