Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüphelinin aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; olay dün sabah saat 08.00 sıralarında Beylikovaİkipınar yol ayrımında yaşandı. Eskişehir Jandarma Komutalığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında, H.D. yönetimindeki 26 ABK 839 plakalı araç ekiplerin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu, şüpheli araç İkipınarKaymaz yol ayrımında araç durduruldu. Şüpheli H.D. ve ve yanında yolcu olarak bulunan R.S.E.'nin üzerilerinde ve araçta yapılan aramada; 43 gram metamfetamin ve içmede kullanılan pipet malzemesi, 1 gram eroin, 1 adet kuru sıkıdan bozma 9 milimetre tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 10 adet 9 milimetre mermi, 1 adet kasatura, 1 adet sustalı bıçak ve çok sayıda uyuşturucu satışında kullanmak üzere pipet ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü narkotik köpeği ile araçta yapılan detaylı aramalarda ise, araç şoför mahallinde kapı kenarındaki gözde bulunan powerbank içerisine gizlenmiş vaziyette 1'er gramlık 5 adet pipet içinde satışa hazırlanmış 5 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi de bulundu.

Ayrıca jandarma ekiplerinin şüpheli H.D.'ye ait iki ikametgahta yapılan aramada da 1 adet kuru sıkı tabanca, 21 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 12 adet 9 milimetre tabanca fişeği elde edildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan biri kadın 2 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

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