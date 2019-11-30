Kostümleri ile Eskişehir’i temsil ettiler

Eskişehir Anadolu Bacıları Halk Oyunları ekibi, Aydın’da düzenlenen yöresel kostümler ile savaşçı kadın kostümleri defilesinde Eskişehir’i temsil etti.

Eskişehir Anadolu Bacıları Halk Oyunları ekibi yönetmeni Hafize Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Aydın Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde düzenlenen defilede, tarihe ışık tutacak asırlık yöresel kıyafetler sergilendi. Aydın Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürleri Sempozyumu kapsamında; geçmişten geleceğe yöresel kıyafetler defilesinde, Aydın Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde, Eskişehir Anadolu Bacıları olarak; Eskişehir İnönü ilçesinin gelinliğini ve yöresel kostümler ile savaşçı kadın kostümlerini tanıttık. Eskişehir ilimizi ekip olarak temsil etmekten mutluluk duyduk’’ dedi.

ESKİŞEHİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.