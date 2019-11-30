Özel gereksinimli bireyler el emeği ürünlerini 'Arayış' sergisi ile beğeniye sundular

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki özel gereksinimli bireylerin el emeği ürünleri, Arayış isimli sergi ile beğeniye sunuldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açılan sergide, 80 özel bireyin el emeği ürünleri yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde bulunan özel gereksinimli bireyler, yıl boyunca katıldıkları eğitimler ile ortaya çıkardıkları eserleri, Atila Özer Karikatürlü Ev’de Eskişehirlilerin beğenisine sundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Arayış isimli serginin açılışına, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, özel bireyler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kesilen açılış kurdelesinin ardından davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi. Burada bir konuşma yapan Milletvekili Süllü, “Ben hep söylüyorum; Eskişehir’de böyle güzel ortamlarda bir araya gelmek hepimiz için büyük şans. Özellikler Tepebaşı Belediye’mizin engelli bireylerimiz konusundaki duyarlılığı için başta Ahmet Ataç Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergide bireylerin makrome, sabun, seramik, model maket, çini, taş boyama, mozaik, kağıttan bebek, ahşap boyama ve resim alanındaki eserleri bulunuyor. Atila Özer Karikatürlü Ev’de açılan Arayış sergisi, 5 Aralık Perşembe gününe kadar gezilebilecek.

ESKİŞEHİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

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