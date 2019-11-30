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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Ataç ESGAZ’ı ziyaret etti

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk'ü ziyaret etti.

Başkan Ataç ESGAZ’ı ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk’ü ziyaret etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Genel Müdürü Bülent Cantürk’e iadei ziyarette bulundu.
Başkan Ataç’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirten Cantürk, kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve “Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi ile her zaman iş birliği halinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Ataç da ESGAZ’ın kent halkına hizmet eden önemli kurumlardan biri olduğunu ifade ederek karşılıklı iş birliğinin önemine değindi. Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

ESKİŞEHİR

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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