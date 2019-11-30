Başkan Ataç ESGAZ’ı ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk’ü ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Genel Müdürü Bülent Cantürk’e iadei ziyarette bulundu.

Başkan Ataç’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirten Cantürk, kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve “Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi ile her zaman iş birliği halinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Ataç da ESGAZ’ın kent halkına hizmet eden önemli kurumlardan biri olduğunu ifade ederek karşılıklı iş birliğinin önemine değindi. Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

ESKİŞEHİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

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