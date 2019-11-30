Yaşlı vatandaş evinde ölü bulundu

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Eskişehir'de yaşlı bir vatandaşın polis tarafından evinde ölü bulunması üzerine tahkikat başlatıldı.

Mustafa Kemal Paşa mahallesi 1. Dere sokaktaki bir apartmanda yaşayan Z.D. (77)'nin dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belediye tabibinin olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine polis tahkikat başlattı.

ESKİŞEHİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

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