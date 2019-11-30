Çarpışma tartışması kavgaya dönüştü, 2 yaralı

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Eskişehir’de yolda yürürken meydana gelen çarpışma yüzünden kalabalık bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Hoşnutiye mahallesi İsmet İnönü 1. caddesinde meydana geldi. M.Y., E.B., M.Y., E.G., T.B., A.B.İ ile 6 7 kişilik kadınlı erkekli grup arasında çarpışmadan dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla hafif yaralanırken, olaya müdahale eden polis, tarafların şikayetçi olması üzerine tahkikat başlattı.

ESKİŞEHİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

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